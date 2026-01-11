14 Rumah-1 Usaha Konveksi di Tambora Jakbar Hangus Terbakar

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 14 rumah tinggal dan satu bangunan konveksi di Jalan Duri Bangkit, RT 08/RW 09 Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat, hangus terbakar.

Kebakaran terjadi pada Minggu pagi.

"Total kerugian ditaksir mencapai Rp 1,7 miliar," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Isnawa Adji, Minggu.

Kebakaran terjadi sekitar pukul 04.24 WIB. Warga sekitar yang mendengar teriakan kebakaran langsung bahu-membahu memadamkan api dengan alat seadanya.

Namun demikian, api yang makin membesar membuat warga segera melapor ke Suku Dinas (Sudin) Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Barat.

Api dilaporkan sudah membesar di lantai dua rumah warga. Petugas langsung bergerak cepat bersama unsur terkait hingga api berhasil dipadamkan dan situasi kini dinyatakan aman.

"Api baru padam sepenuhnya sekira pukul 09.03 WIB setelah melalui proses pemadaman dan pendinginan," katanya.

Isnawa memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden kebakaran di pemukiman padat penduduk tersebut.