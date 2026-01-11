menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » 14 Rumah-1 Usaha Konveksi di Tambora Jakbar Hangus Terbakar

14 Rumah-1 Usaha Konveksi di Tambora Jakbar Hangus Terbakar

14 Rumah-1 Usaha Konveksi di Tambora Jakbar Hangus Terbakar
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kebakaran di Jalan Duri Bangkit, RT 08/RW 09 Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat, pada Minggu (11/1/2026) pagi menghanguskan 14 rumah tinggal dan satu bangunan konfeksi. ANTARA/HO-Sudin Gulkarmat Jakbar

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 14 rumah tinggal dan satu bangunan konveksi di Jalan Duri Bangkit, RT 08/RW 09 Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat, hangus terbakar.

Kebakaran terjadi pada Minggu pagi.  

"Total kerugian ditaksir mencapai Rp 1,7 miliar," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Isnawa Adji, Minggu.

Baca Juga:

Kebakaran terjadi sekitar pukul 04.24 WIB. Warga sekitar yang mendengar teriakan kebakaran langsung bahu-membahu memadamkan api dengan alat seadanya.

Namun demikian, api yang makin membesar membuat warga segera melapor ke Suku Dinas (Sudin) Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Barat.

Api dilaporkan sudah membesar di lantai dua rumah warga. Petugas langsung bergerak cepat bersama unsur terkait hingga api berhasil dipadamkan dan situasi kini dinyatakan aman.

Baca Juga:

"Api baru padam sepenuhnya sekira pukul 09.03 WIB setelah melalui proses pemadaman dan pendinginan," katanya.

Isnawa memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden kebakaran di pemukiman padat penduduk tersebut.

Kebakaran di Tambora, Jakarta Barat, pada Minggu pagi menghanguskan 14 rumah dan satu usaha konveksi.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI