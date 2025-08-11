menu
14 Siswa Berprestasi di Kaltim Menerima Beasiswa Kideco Gemilang 2025

Direktur Legal and Corporate Affairs Kideco Arif Kayanto dalam sambutannya di acara Penandatanganan MoU dan Pembekalan kepada siswa penerima Beasiswa Kideco Gemilang Tahun 2025 yang digelar di kantor Kideco, Kalimantan Timur, Sabtu (2/2025). Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak empat belas siswa berprestasi di Kabupaten Paser dan sekitarnya di Provinsi Kalimantan Timur menerima beasiswa.

Para penerima bantuan pendidikan Pendidikan adalah siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajatnya.

Empat belas penerima beasiswa adalah mereka yang lulus seleksi dari total 330 siswa yang berasal dari Kabupaten Paser dan sekitarnya.

Melalui proses seleksi ketat, yakni wawancara yang dinilai secara mendalam oleh tim seleksi dan asesor independen, pada tahap pertama ada  146 siswa yang lolos.

Proses wawancara dan seleksi tahun ini menghadirkan dua figur asesor nasional, yaitu Ir. I Made Andi Arsana, S.T., M.E., Ph.D, selaku pakar global engagement dari Universitas Gadjah Mada dan Zaki Laili Khusna, S.Psi., M.Psi., selaku Psikolog, yang juga dikenal sebagai praktisi pengembangan karakter generasi muda.

Pada tahap terakhir dipilih sebanyak empat belas siswa penerima Beasiswa Kideco Gemilang Tahun 2025.

Direktur Legal and Corporate Affairs Kideco Arif Kayanto dalam sambutannya di acara Penandatanganan MoU dan Pembekalan, yang digelar di kantor Kideco, Kalimantan Timur, Sabtu (2/2025), mengatakan para ahli diundang untuk tujuan khusus.

“Keduanya memberikan penilaian menyeluruh terhadap setiap peserta, memastikan beasiswa ini diberikan kepada pelajar yang berhak sehingga dapat mendukung pengembangan pendidikan khususnya di Kabupaten Paser,” kata Arif Kayanto.

