14 Siswi SMP di Ciputat Diduga Korban Perundungan dan Pemerasan oleh Kakak Kelas

jpnn.com - Polisi telah menerjunkan tim penyidik mengusut kasus dugaan perundungan (bullying) dan pemerasan oleh kakak kelas terhadap 14 siswi kelas 8 SMP Negeri di Ciputat.

Kapolsek Ciputat Timur Kompol Bambang Askar Sodiq di Tangerang, telah menurunkan personel ke lokasi untuk melakukan pengecekan dan verifikasi awal ke pihak sekolah.

"Ini untuk memastikan akurasi data dalam menangani isu perundungan yang melibatkan anak di bawah umur," kata dia, Sabtu (24/10/2026).

Polisi mendorong kerja sama antara pihak sekolah dan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Tangerang Selatan untuk mengumpulkan detail kronologi kejadiannya.

Kepolisian juga akan membuka diri jika pihak keluarga korban memutuskan untuk mengambil jalur hukum dengan memberikan pelayanan.

"Apabila dirasa perlu keterlibatan aparat penegak hukum dari Unit PPA Satreskrim Polres Tangsel, kami persilakan para orang tua korban membuat laporan secara resmi untuk dilakukan proses hukum," ujar Bambang.

Salah satu orang tua korban, Setiawan mengungkapkan bahwa sedikitnya ada 14 siswi diduga menjadi korban perundungan (bullying) dan pemerasan yang dilakukan oleh sejumlah senior atau kakak kelas korban.

Akibat peristiwa itu, tiga dari 14 siswi korban perundungan disebut harus menjalani perawatan medis di rumah sakit setelah dipaksa mengonsumsi minuman berisi racikan bahan tertentu.