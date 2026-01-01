14 Tahun Bersama, Andhara Early dan Bugi Ramadhana Umumkan Perceraian

menu
Andhara Early. Foto: Instagram/andharaearly

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan selebritas, Andhara Early dan Bugi Ramadhana resmi bercerai setelah 14 tahun bersama.

Kabar perceraian tersebut diumumkan melalui akun miliknya di Instagram pada 2 Januari 2026.

“Setelah 14 tahun membangun kehidupan, kami memutuskan untuk mengakhiri pernikahan dengan rasa saling menghormati,” ungkap Andhara Early.

Perempuan berusia 46 tahun itu mengungkapkan bahwa keputusan dirinya dan Bugi Ramadhana berpisah bukan sesuatu yang mudah.

Akan tetapi, Andhara Early yakin bahwa langkah tersebut merupakan pilihan yang terbaik untuk kedua pihak.

“Terkadang, perjalanan bersama berakhir sebelum garis finish. Tapi kami memilih untuk melihatnya bukan sebagai kegagalan, tetapi sebagai bab yang telah ditulis dengan sepenuh hati, dan kini tiba waktunya untuk bab baru,” beber presenter kondang tersebut.

Menurut Andhara Early, dirinya dan Bugi Ramadhana sepakat berpisah secara baik-baik.

Pasangan yang menikah pada 11 September 2011 itu pun sepakat untuk membesarkan buah hati secara bersama.

