jpnn.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah investor pasar modal Indonesia mencapai 32,17 juta hingga akhir September 2026, dengan 55,25 persen di antaranya berusia di bawah 30 tahun.

Di sisi pembayaran, Bank Indonesia mencatat transaksi QRIS telah menembus 15 miliar dengan 67 juta pengguna hingga Juli 2026.

Trader saat ini terbiasa dengan layanan yang cepat, sederhana, dan bisa diakses dari mana saja. Mereka juga hidup di tengah maraknya penipuan digital, sehingga keamanan akun menjadi kebutuhan, bukan sekadar tambahan.

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Direktur Utama Finex Agung Wisnuaji menyampaikan bagi pialang, perubahan ini menjadi ujian.

Sebab, layanan yang dulu dianggap cukup kini bisa terasa lambat dan merepotkan. Pialang yang mampu bertahan adalah yang mau mendengar dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan trader, tanpa mengabaikan aturan dan pengawasan.

“Finex, pialang yang berusia 14 tahun, merasakan langsung perubahan tersebut,” kata Agung, Jumat (20/11).

Oleh karena itu, banyak perbaikan yang dilakukan perusahaan berawal dari kebiasaan dan keluhan trader.

“Selama 14 tahun, trader kami terus berubah, dan itu yang membuat kami terus belajar. Trader sekarang ingin semuanya cepat, jelas, dan bisa dikendalikan sendiri,” ujar Agung.