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14 Tahun, Lippo Mall Kemang Perkuat Posisi sebagai Destinasi Lifestyle di Jakarta

14 Tahun, Lippo Mall Kemang Perkuat Posisi sebagai Destinasi Lifestyle di Jakarta
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Memasuki tahun ke-14, Lippo Mall Kemang (LMK) terus memperkuat posisinya sebagai salah satu destinasi lifestyle di Jakarta Selatan. Foto: dok LMK

jpnn.com, JAKARTA - Memasuki tahun ke-14, Lippo Mall Kemang (LMK) terus memperkuat posisinya sebagai salah satu destinasi lifestyle di Jakarta Selatan.

Mall Director Lippo Mall Kemang Dimas Kusuma mengatakan berbagai upaya dilakukan melalui revitalisasi aset, pengembangan tenant mix, peningkatan customer experience, serta berbagai program yang makin relevan dengan perubahan kebutuhan dan perilaku konsumen.

Perkembangan tersebut tercermin dari kinerja Lippo Mall Kemang yang saat ini mencatat angka okupansi di atas 95 persen, di mana pertumbuhan okupansi sebesar lima didapat melalui penambahan tenant baru, renewal, maupun dari ekspansi tenant. 

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Dimas menyebutkan dari sisi pengunjung, Lippo Mall Kemang juga mencatat pertumbuhan pengunjung sebesar delapan persen secara year-on-year (YoY).

“Pertumbuhan occupancy, tenant mix, dan traffic menunjukkan Lippo Mall Kemang tetap relevan bagi konsumen dan tenant. Bagi kami, pertumbuhan bukan hanya soal angka, tetapi bagaimana kami terus menghadirkan kebutuhan konsumen,” ujar Dimas, Selasa (29/9).

Strategi Revitalisasi Aset dan Relevansi Lifestyle

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Dimas menjelaskan salah satu fokus revitalisasi LMK adalah renovasi area lantai dasar yang menghubungkan seluruh sisi mal. 

Menurut Dimas, pembaruan ini dirancang untuk menciptakan area yang lebih nyaman dan terintegrasi, sekaligus memperbaiki alur sirkulasi pengunjung. 

Memasuki tahun ke-14, Lippo Mall Kemang (LMK) terus memperkuat posisinya sebagai salah satu destinasi lifestyle di Jakarta Selatan.

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