14 Tim Tembus 16 Besar VWC 2025 Putri, Boskovic Cedera

jpnn.com - BANGKOK - Tiket 16 Besar Volleyball World Championship 2025 Putri tersisa dua di saat penyisihan grup tinggal satu matchday lagi.

Sejumlah tim favorit seperti peringkat satu dunia Italia, juara bertahan Serbia, hingga tuan rumah Thailand sudah mengamankan tempat di Top 16.

Dari delapan grup, tinggal di Pool C dan Pool D yang masih ada persaingan demi tiket 16 Besar.

Klasemen Sementara Penyisihan Grup Volleyball World Championship 2025

Grup A: 1. Thailand |2. Belanda | 3. Swedia | 4. Mesir

Grup B: 1. Italia | 2. Belgia | 3. Slovakia | 4. Kuba

Grup C: 1. Brasil | 2. Prancis | 3. Yunani | 4. Purto Riko

Grup D: 1. Amerika Serikat | 2. Argentina | 3. Ceko | 4. Slovenia

Grup E: 1. Turkiye | 2. Kanada | 3. Spanyol | 4. Bulgaria

Grup F: 1. Republik Dominika | 2. China | 3. Meksiko | 4. Kolombia

Grup G: 1. Jerman | 2. Polandia | 3. Kenya | 4. Vietnam

Grup H: 1. Serbia | 2. Jepang | 3. Ukraina | 4. Kamerun

Negara yang diberi warna hitam mengantongi tiket 16 Besar

Serbia si petahana memastikan tiket babak gugur itu pada Senin (25/8) malam WIB.

Juara bertahan dua kali itu mengalahkan Kamerun menyapu bersih Kamerun, 3-0 (25-16, 25-17, 25-12).

Baca Juga: Yunani Ukir Rekor Luar Biasa di Volleyball World Championship 2025

Namun, kemenangan itu harus dibayar mahal lantaran bintang utama Serbia Tijana Boskovic cedera pergelangan kaki kanan di set kedua dan tak melanjutkan pertandingan.

“Turnamen ini adalah kesempatan besar bagi kami untuk menikmati kebersamaan di lapangan dan menunjukkan apa yang bisa kami lakukan,” ujar outside hitter Aleksandra Uzelac.