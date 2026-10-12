14 Wakil Indonesia yang Ikut Denmark Open 2026

jpnn.com - ODENSE - Indonesia menurunkan 14 wakil di Denmark Open 2026 Super 750 yang digelar di Odense 13-18 Oktober.

Tiga wakil di tunggal putra, yakni Jonatan Christie, Alwi Farhan, dan Moh Zaki Ubaidillah.

Putri Kusuma Wardani menjadi satu-satunya wakil tunggal putri.

Ganda putra diperkuat Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, serta Devin Artha Wahyudi/Ali Faathir Rayhan.

Di ganda putri, Indonesia menurunkan Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum, Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari, dan Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti.

Ganda campuran diwakili Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah serta Dejan Ferdinansyah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu.

Setelah Denmark Open, rangkaian BWF World Tour 2026 berlanjut dengan French Open Super 750 pada 20-25 Oktober dan Hylo Open Super 500 pada 27 Oktober-1 November. (antara/jpnn)