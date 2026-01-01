menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » 14.217 Wisatawan Padati Taman Margasatwa Ragunan pada Malam Tahun Baru

14.217 Wisatawan Padati Taman Margasatwa Ragunan pada Malam Tahun Baru

14.217 Wisatawan Padati Taman Margasatwa Ragunan pada Malam Tahun Baru
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Satwa pelikan di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta, Kamis (1/1/2026). ANTARA/Luthfia Miranda Putri.

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 14.217 wisatawan mengunjungi Taman Margasatwa Ragunan (TMR), Jakarta Selatan, pada Rabu (31/12), saat malam pergantian tahun 2026.

"Pada 31 Desember, tercatat sebanyak 14.217 pengunjung," kata Humas Taman Margasatwa Ragunan Wahyudi Bambang saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan angka tersebut menurun jika dibandingkan dengan Selasa (30/12) lalu yang mencapai 31.622 pengunjung.

Baca Juga:

Menurut dia, ada beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah pengunjung, salah satunya cuaca yang tidak menentu.

Oleh karena itu, pengelola mengimbau pengunjung agar senantiasa membawa payung dan jas hujan selama musim hujan.

"Kami imbau pengunjung mengantisipasi hujan dengan membawa payung, jas hujan atau perlengkapan lainnya," ujar Wahyudi.

Baca Juga:

Sebelumnya, sebanyak 50.211 wisatawan mengunjungi Taman Margasatwa Ragunan saat libur Natal 2025.

Pengelola Taman Margasatwa Ragunan juga memprediksi jumlah pengunjung mencapai 80.000 orang pada Tahun Baru 2026 atau 1 Januari.

Belasan ribu wisatawan memadati kawasan Taman Margasatwa Ragunan pada malam tahun baru.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI