143,9 Juta Orang Diprediksi Mudik, Wamendagri Wiyagus Minta Pemda Lakukan Antisipasi

143,9 Juta Orang Diprediksi Mudik, Wamendagri Wiyagus Minta Pemda Lakukan Antisipasi

143,9 Juta Orang Diprediksi Mudik, Wamendagri Wiyagus Minta Pemda Lakukan Antisipasi
Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus saat menyampaikan arahan saat Rapat Koordinasi Keamanan dalam rangka Persiapan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta, Rabu (11/3/2026). Foto: DOkumentasi Puspen Kemendagri

jpnn.com, JAKARTA - Mobilitas masyarakat selama periode mudik Lebaran tahun ini diprediksi meningkat signifikan.

Sekitar 143,9 juta orang atau 50,8 persen dari total penduduk Indonesia diperkirakan melakukan perjalanan pada periode Lebaran 2026.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus meminta pemerintah daerah (pemda) mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat selama periode mudik Lebaran 2026.

Langkah ini diperlukan untuk memastikan kelancaran dan keselamatan arus mudik yang diperkirakan mulai meningkat pada 16 Maret 2026 mendatang.

Pemda juga diminta memastikan kesiapan infrastruktur serta moda transportasi, baik darat maupun laut, sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

“Pemerintah daerah juga ditekankan tentang pentingnya pengawasan tetap terhadap operasional angkutan laut, sungai, dan danau,” kata Wamendagri Wiyagus dalam keterangannya, Rabu (11/3).

Arahan tersebut disampaikan Wamendagri Wiyagus saat Rapat Koordinasi Keamanan dalam rangka Persiapan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Menurut Wamendagri, kelancaran arus mudik ini juga berkaitan erat dengan upaya menjaga stabilitas harga pangan bagi masyarakat.

Ini arahan Wamendagri Wiyagus kepada pemda saat Rakor Keamanan dalam rangka Persiapan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah

