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1.467 Kebakaran di Jakarta dalam 9 Bulan, Ketua Komisi A Soroti Pencurian Listrik

1.467 Kebakaran di Jakarta dalam 9 Bulan, Ketua Komisi A Soroti Pencurian Listrik
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Ilustrasi kebakaran. Foto: Kenny Kurnia Putra/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua merespons tingginya angka kebakaran di Jakarta yang mencapai 1.467 kejadian sepanjang Januari hingga September 2026.

Menurut Inggard, penyebab kebakaran umumnya gara-gara korsleting listrik, pembakaran sampah dan kelalaian membuang puntung rokok.

"Apalagi sekarang sedang musim kemarau dan sumber air menipis," kata Inggard kepada wartawan, Jumat (23/10).

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Terkait korsleting listrik yang menjadi penyebab dominan kebakaran di Jakarta, Inggard menilai akibat banyaknya warga yang mencuri listrik.

"Masyarakat di perumahan padat penduduk umumnya mengutak-atik listriknya. Itu termasuk pencurian listrik. Terlebih banyak rumah semi permanen yang mudah terbakar," kata Inggard.

Untuk itulah, Inggard mendorong Pemprov DKI Jakarta bersama PT PLN agar gencar melakukan razia sambungan listrik di lima kawasan ibukota.

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"Banyak material listrik yang dipakai bukan standar, banyak tumpukan sambungan listrik. Listrik di kawasan padat itu kebanyakan cantolan, ditumpuk-tumpuk," kata Inggard.

Untuk memberikan efek jera, Inggard mendorong aparat kepolisian agar turun tangan memproses pelaku pencurian listrik.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua merespons tingginya angka kebakaran di Jakarta

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