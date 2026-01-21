15 Anggota Fraksi PDIP DPR RI Kena Rotasi

jpnn.com - JAKARTA - Sebanyak 15 anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI kena rotasi.

"Mereka menjalani penugasan di komisi yang baru sebagai bagian dari penyegaran dan hal itu lumrah, tour of duty," kata legislator dari Fraksi PDI Perjuangan Said Abdullah, Rabu (21/1).

Wakil Rakyat di FPDIP yang mengalami perputaran itu ialah:

Stevano Rizki Adranacus dari Komisi III ke Komisi X Pulung Agustanto dari Komisi III ke Komisi IX Dewi Juliani dari III ke IX Sturman Panjaitan dari IV ke VI Paolus Hadi dari IV ke XIII Adian Napitupulu dari V ke X Rieke Diah Pitaloka dari VI ke XIII Sadarestuwati dari VI ke IV Eko Kurnia Ningsih dari IX ke XIII Ahmad Safei dari IX ke V I Nyoman Parta dari X ke III Mercy Chriesty Barends dari X ke III Vita Ervina dari XIII ke IX Siti Aisyah dari XIII ke III Jamaluddin Idham dari XIII ke IV

Said mengatakan rotasi juga terjadi lantaran sebagian besar sudah lama bertugas pada komisi sebelumnya, kemudian karena pimpinan FPDIP menilai ada anggota yang kurang tepat di komisi sebelumnya.

"Sebagai contoh Ibu Sadarestuwati, ahli di bidang pertanian, tetapi posisinya yang lama duduk di Komisi VI. Beliau sekarang di Komisi IV yang membidangi pertanian," kata Ketua Banggar DPR RI itu.

Said mengatakan sosok I Nyoman Parta yang berstatus ahli hukum juga tak cocok ditempatkan di Komisi X, sehingga kini ditempatkan di Komisi III.

Baca Juga: Legislator PDIP Minta OJK Tindak Tegas Dugaan Investasi Bodong Dana Syariah Indonesia

"Pak I Nyoman Parta, SH, beliau ini ahli hukum, tetapi sebelumnya bertugas di Komisi X, kemudian pimpinan fraksi memindahkan ke Komisi III yang bermitra dengan aparat penegak hukum," kata Said.

Dia menuturkan rotasi anggota DPR menjadi hal biasa, seperti dirinya, pernah pindah dari VIII ke XI.