menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Politik » Parpol » 15 Anggota Fraksi PDIP DPR RI Kena Rotasi

15 Anggota Fraksi PDIP DPR RI Kena Rotasi

15 Anggota Fraksi PDIP DPR RI Kena Rotasi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Logo PDI Perjuangan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Sebanyak 15 anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI kena rotasi.

"Mereka menjalani penugasan di komisi yang baru sebagai bagian dari penyegaran dan hal itu lumrah, tour of duty," kata legislator dari Fraksi PDI Perjuangan Said Abdullah, Rabu (21/1).

Wakil Rakyat di FPDIP yang mengalami perputaran itu ialah:

Baca Juga:
  1. Stevano Rizki Adranacus dari Komisi III ke Komisi X
  2. Pulung Agustanto dari Komisi III ke Komisi IX
  3. Dewi Juliani dari III ke IX
  4. Sturman Panjaitan dari IV ke VI
  5. Paolus Hadi dari IV ke XIII
  6. Adian Napitupulu dari V ke X
  7. Rieke Diah Pitaloka dari VI ke XIII
  8. Sadarestuwati dari VI ke IV
  9. Eko Kurnia Ningsih dari IX ke XIII
  10. Ahmad Safei dari IX ke V
  11. I Nyoman Parta dari X ke III
  12. Mercy Chriesty Barends dari X ke III
  13. Vita Ervina dari XIII ke IX
  14. Siti Aisyah dari XIII ke III
  15. Jamaluddin Idham dari XIII ke IV

Said mengatakan rotasi juga terjadi lantaran sebagian besar sudah lama bertugas pada komisi sebelumnya, kemudian karena pimpinan FPDIP menilai ada anggota yang kurang tepat di komisi sebelumnya.

"Sebagai contoh Ibu Sadarestuwati, ahli di bidang pertanian, tetapi posisinya yang lama duduk di Komisi VI. Beliau sekarang di Komisi IV yang membidangi pertanian," kata Ketua Banggar DPR RI itu.

Said mengatakan sosok I Nyoman Parta yang berstatus ahli hukum juga tak cocok ditempatkan di Komisi X, sehingga kini ditempatkan di Komisi III.

Baca Juga:

"Pak I Nyoman Parta, SH, beliau ini ahli hukum, tetapi sebelumnya bertugas di Komisi X, kemudian pimpinan fraksi memindahkan ke Komisi III yang bermitra dengan aparat penegak hukum," kata Said.

Dia menuturkan rotasi anggota DPR menjadi hal biasa, seperti dirinya, pernah pindah dari VIII ke XI.

Pimpinan fraksi PDI Perjuangan pada pertengan Januari 2026 ini merotasi 15 anggota DPR RI. Siapa saja yang terkena?

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI