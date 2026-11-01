15 Desa di Nagan Raya Aceh Terendam Banjir

jpnn.com, NAGAN RAYA - Sebanyak 15 desa di dua kecamatan di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh terendam banjir mencapai di atas 30 centimeter.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nagan Raya telah mengerahkan personel untuk membantu warga terdampak banjir.

“Bencana banjir ini terjadi akibat hujan deras yang melanda Kabupaten Nagan Raya sejak sepekan terakhir,” kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Nagan Raya Irfanda Rinaldi kepada ANTARA di Nagan Raya, Minggu.

Ia menjelaskan bencana alam tersebut terjadi setelah debit air Krueng (Sungai) Lamie dan Krueng Tripa meluap, sehingga kemudian mengenangi permukiman masyarakat.

Adapun desa (gampong) yang saat ini terendam banjir antara lain Gampong Ujong Lamie, Gampong Kuta Trieng, Gampong Geulangang Gajah, Gampong Tuwi Buya, Gampong Ujung Lamie, Gampong Gunong Cut, dan Gampong Suka Raja.

Banjir, kata dia, juga merendam sejumlah gampong di Kecamatan Tripa Makmur yaitu Gampong Panten Pange, Gampong Ujong Krueng, Gampong Mon Dua, Gampong Neubok Yee PP, Gampong Neubok Yee PK, Gampong Pasi Kebeu Dom, Gampong Lueng Kebeu Jagat, dan Gampong Kabu.

Irfanda Rinaldi menjelaskan saat ini petugas Pusdalops BPBD Nagan Raya bersama unsur terkait telah berada di lokasi bencana alam guna berupaya membantu masyarakat yang terdampak.

BPBD Nagan Raya juga mengimbau masyarakat, khususnya yang tinggal di sekitar bantaran sungai, untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem susulan.(antara/jpnn)