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15 Gol Lahir dari 4 Pertandingan, Cek Klasemen Super League

15 Gol Lahir dari 4 Pertandingan, Cek Klasemen Super League
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Para pemain Java United bersukacita setelah gawang Bali United jebol. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - SEMARANG - Sebanyak 15 gol lahir dari empat laga pekan ke-5 Super League yang digelar pada Jumat (16/10).

Dua tuan rumah, yakni PSIM Yogyakarta dan Persijap Jepara kalah dari masing-masing tamunya.

Satu tuan rumah, yaitu Java United menang dramatis, sedangkan Madura United yang menjamu Bhayangkara FC harus bersusah payah mendapatkan hasil imbang.

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Hari ini ada dua laga pekan ke-5 yang juga berpotensi sarat gol dan drama.

Hasil dan Jadwal Pekan ke-5
15 Gol Lahir dari 4 Pertandingan, Cek Klasemen Super Leagueileague

Perubahan posisi di klasemen sementara masih sangat besar terjadi, termasuk di papan atas (6 Besar).

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Bali United yang kalah dari Java United di Semarang kemarin, berada dalam posisi rentan keluar dari Top 6 pekan ini (lihat klasemen).

"Kami kalah meski sempat mengendalikan pertandingan," kata Pelatih Bali United Johnny Jansen.

Bali United yang kalah dari Java United rentan keluar dari Top 6 klasemen Super League pekan ini.

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