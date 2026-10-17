15 Gol Lahir dari 4 Pertandingan, Cek Klasemen Super League

jpnn.com - SEMARANG - Sebanyak 15 gol lahir dari empat laga pekan ke-5 Super League yang digelar pada Jumat (16/10).

Dua tuan rumah, yakni PSIM Yogyakarta dan Persijap Jepara kalah dari masing-masing tamunya.

Satu tuan rumah, yaitu Java United menang dramatis, sedangkan Madura United yang menjamu Bhayangkara FC harus bersusah payah mendapatkan hasil imbang.

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Hari ini ada dua laga pekan ke-5 yang juga berpotensi sarat gol dan drama.

Hasil dan Jadwal Pekan ke-5

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Perubahan posisi di klasemen sementara masih sangat besar terjadi, termasuk di papan atas (6 Besar).

Bali United yang kalah dari Java United di Semarang kemarin, berada dalam posisi rentan keluar dari Top 6 pekan ini (lihat klasemen).

"Kami kalah meski sempat mengendalikan pertandingan," kata Pelatih Bali United Johnny Jansen.