15 Gol Lahir dari 4 Pertandingan, Cek Klasemen Super League
jpnn.com - SEMARANG - Sebanyak 15 gol lahir dari empat laga pekan ke-5 Super League yang digelar pada Jumat (16/10).
Dua tuan rumah, yakni PSIM Yogyakarta dan Persijap Jepara kalah dari masing-masing tamunya.
Satu tuan rumah, yaitu Java United menang dramatis, sedangkan Madura United yang menjamu Bhayangkara FC harus bersusah payah mendapatkan hasil imbang.
Hari ini ada dua laga pekan ke-5 yang juga berpotensi sarat gol dan drama.
Hasil dan Jadwal Pekan ke-5
ileague
Perubahan posisi di klasemen sementara masih sangat besar terjadi, termasuk di papan atas (6 Besar).
Bali United yang kalah dari Java United di Semarang kemarin, berada dalam posisi rentan keluar dari Top 6 pekan ini (lihat klasemen).
"Kami kalah meski sempat mengendalikan pertandingan," kata Pelatih Bali United Johnny Jansen.
Bali United yang kalah dari Java United rentan keluar dari Top 6 klasemen Super League pekan ini.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Sudah 100 Persen Pulih, Beckham Putra Siap Bela Persib Hadapi Persik
- Persib Bandung Punya Kabar Baik Menjelang Hadapi Persik Kediri
- Kondisi Terkini Beckham Putra Menjelang Laga Persib vs Persik Kediri
- Ini Pemain Persita yang Bisa Merepotkan Persija Menjelang Duel di Banten
- Persebaya Sedang Percaya Diri, Diogo Ramalho Tak Mau PSS Jadi Bumerang
- Egy Maulana Vikri Bangkit, Dewa United Punya Misi Penting