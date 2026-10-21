15 Jurnalis Terlibat dalam Fragmen Musikal Payung Fantasi di GIK

jpnn.com, JAKARTA - Memasuki usia ke-13 tahun, Galeri Indonesia Kaya (GIK) menggelar pementasan Fragmen Musikal Payung Fantasi melalui program Musikal Jurnalis di Jakarta.

Pertunjukan berdurasi sekitar 60 menit ini melibatkan 15 jurnalis dari 15 media berbeda untuk mengadaptasi Serial Musikal Payung Fantasi dari kanal YouTube Indonesia Kaya.

Kisah yang diusung merangkai perjalanan hidup komponis legendaris Ismail Marzuki, mulai dari awal karier bersama Orkes Lief Java hingga perjuangannya menyuarakan kemerdekaan.

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Program Director Galeri Indonesia Kaya Renitasari Adrian menyatakan pementasan ini digelar guna memberi ruang bagi awak media untuk merasakan pengalaman langsung di atas panggung.

Selama 13 tahun perjalanan Galeri Indonesia Kaya, pihak pengelola terus berupaya tumbuh bersama Indonesia dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk mengenal, menikmati, dan merayakan keberagaman budaya Tanah Air.

Dia mengaku bersyukur dapat berjalan bersama rekan-rekan jurnalis yang selama ini menjadi bagian penting dalam menyebarkan cerita tentang seni dan budaya Indonesia kepada masyarakat luas.

"Melalui Musikal Jurnalis, kami ingin mengajak rekan-rekan jurnalis untuk merasakan pengalaman baru di atas panggung," kata Renita di Jakarta, baru-baru ini.

Renita menjelaskan jika selama ini jurnalis berperan di balik layar untuk meliput dan menceritakan sebuah pertunjukan, kali ini merek berkesempatan menjadi bagian langsung dari proses kreatifnya.