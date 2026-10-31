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15 Konser Besar Ajukan Permohonan untuk Digelar di JIS

15 Konser Besar Ajukan Permohonan untuk Digelar di JIS
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Suasana penonton konser Avenged Sevenfold di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara pada Sabtu (10/10). Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 15 konser besar dikabarkan telah mengajukan permohonan untuk dapat diadakan di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara.

Hal tersebut diungkapkan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo di Jakarta Pusat pada Jumat (30/10).

"Sudah ada 15 konser besar yang mengajukan diadakan di JIS," kata Pramono Anung dilansir Antara.

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Menurutnya, JIS kini banyak dilirik penyelenggara acara lantaran transportasi sudah lebih baik.

Oleh sebab itu, para penonton konser dapat lebih mudah untuk pergi ke lokasi konser di JIS.

Selain itu, JIS juga kini sudah dihubungkan dengan Ancol, sehingga penonton bisa memarkirkan kendaraan di sana

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"Problem transportasinya yang dulu menjadi handicap kemacetan, setelah dilakukan perbaikan, dihubungkan dengan Ancol, kemudian juga KRL ada, dan sebentar lagi peron untuk KRL di JIS kita bangun satu sisi lagi menjadi dua sisi," jelas Pramono Anung.

Selain membahas rencana konser, Pramono juga mengungkapkan sejumlah perusahaan telah mengajukan penawaran untuk mendapatkan hak penamaan atau naming rights di JIS.

Sebanyak 15 konser besar dikabarkan telah mengajukan permohonan untuk dapat diadakan di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara.

Sumber Antara
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