15 Napi Kabur dari Lapas Nabire, Polisi Lakukan Pengejaran

Aparat Polres Nabire dan Brimob Polda Papua Tengah mendatangi Lapas Kelas II B Nabire untuk melakukan pengamanan setelah 15 orang narapidana kabur pada Senin (29/9/2025). ANTARA/HO-Polres Nabire.

jpnn.com - TIMIKA - Sebanyak 15 narapidana kabur dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Nabire, Papua Tengah, pada Senin (29/9) pagi.

Saat ini, Kepolisian Resor Nabire masih memburu 15 napi yang kabur tersebut.

"Kami sedang mendata identitas mereka dan sementara anggota kami sedang melakukan pengejaran ke arah bukit yang berada persis di belakang Lapas Nabire dan juga Kali Harapan," kata Kapolres Nabire AKBP Samuel D Tatiratu yang dihubungi dari Timika, Senin (29/9).

Perwira menengah Polri itu mengatakan berdasar informasi dari pihak Lapas Nabire, ke-15 napi tersebut kabur pada Senin (29/9) sekitar pukul 07.30 WIT. 

Lapas Kelas II B Nabire berlokasi di Jalan Pipit, Kelurahan Kali Harapan, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah.

"Mereka kabur melalui pagar bagian belakang lapas dengan cara mengikat tali net voli di besi bagian atas pagar lalu memanjat tembok," jelas Tatiratu.

Atas kejadian itu, Polres Nabire telah memeriksa lima sipir yang bertugas piket saat itu.

Polisi juga masih mendata identitas ke-15 napi yang kabur tersebut.

