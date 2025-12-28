15 Ribu Hunian Tetap Bagi Korban Sumatra Selesai 3 Bulan Lagi

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan, Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan kepada jajarannya untuk secepatnya menyelesaikan pembangunan hunian tetap di wilayah terdampak banjir bandang Sumatra.

Teddy mengungkapkan, saat ini BUMN tengah membangun sebanyak 15.000 unit hunian yang ditargetkan selesai dalam waktu tiga bulan.

“(Sebanyak) 500 unit pertama akan selesai dalam minggu ini dan dilengkapi dengan sanitasi air bersih, rumah ibadah, listrik, jaringan wifi, serta fasilitas untuk anak-anak,” ujar Seskab.

Teddy menjelaskan, sebanyak 4.500 unit hunian sementara yang tersebar di Aech, Sumatra Barat dan Sumatra Utara sedang dibangun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Kemudian Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) juga telah memulai pembangunan hunian tetap.

“Sebanyak 2.500 unit pertama sudah dibangun minggu lalu di lahan pemerintah (milik BUMN) dan 2.500 unit kedua akan mulai dibangun awal minggu depan,” jelasnya.

Selain itu, Teddy mengharapkan peran aktif pemerintah daerah dalam proses penyediaan lokasi yang aman dan perpindahan warga terdampak ke tempat yang disediakan.

“Hunian sementara dan hunian tetap ini dibangun dengan memenuhi beberapa kriteria, yakni bukan di lokasi rawan bencana, lokasinya cukup dekat dengan rumah, jalan besar, fasilitas umum serta tempat bekerja para pengguna,” pungkas dia.(mcr10/jpnn)



Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?

