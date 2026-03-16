15 Ribu Warga Terima Sembako hingga Mudik Gratis dari Barito Pacific Group

jpnn.com, JAKARTA - Bulan suci Ramadan 2026 menjadi momentum bagi Barito Pacific Group untuk mempererat tali silaturahmi dan kepedulian sosial. Melalui kolaborasi bersama anak-anak usahanya dan Yayasan Bakti Barito, perusahaan menyalurkan berbagai bantuan untuk membantu meringankan beban masya rakat di sekitar wilayah operasional.

Rangkaian kegiatan sosial ini mencakup pembagian paket sembako, penyediaan makanan berbuka puasa (takjil), santunan yatim piatu dan duafa, hingga dukungan fasilitas ibadah serta program mudik bersama.

"Ramadan adalah waktu terbaik untuk memperkuat nilai gotong royong," kata Executive Director Yayasan Bakti Barito, Fifi Pangestu, Senin (16/3).

Kegiatan berbagi ini menjangkau ribuan masyarakat yang berada di wilayah operasional entitas grup, di antaranya Chandra Asri Group, Barito Renewables & Star Energy Geothermal, Griya Idola, Petrindo Jaya Kreasi & Petrosea serta Indo Raya Tenaga.

Distribusi bantuan tersebar merata di wilayah Jakarta, Jawa Barat, Banten, serta beberapa daerah di Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua.

“Kami berharap bantuan ini membawa keberkahan bagi seluruh keluarga penerima manfaat dan dapat semakin mempererat tali silaturahmi di antara kita,” ujar Fifi.

Program social tersebut mendapatkan apresiasi tinggi dari warga, salah satunya Sugianto, warga RW 04 Kelurahan Slipi. Ia mengaku bantuan sembako rutin ini sangat membantu warga dalam memenuhi kebutuhan pokok harian selama bulan puasa.

Berdasarkan data penyaluran tahun ini, tercatat total 15 ribu penerima manfaat telah merasakan dampak positif dari program ini. Rincian bantuan yang didistribusikan meliputi 10 ribu paket Ssembako berisi beras, gula, mie instan, kopi, teh, dan sarden kaleng.