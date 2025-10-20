15 Tahanan Polsek Samarinda Kota Kabur, 10 Sudah Ditangkap, 5 Masih Diburu

jpnn.com - SAMARINDA - Sebanyak 10 dari 15 tahanan yang kabur dari sel Polsek Samarinda Kota, telah ditangkap kembali oleh Kepolisian Resor Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Para tahanan itu ditangkap di beberapa lokasi terpisah di wilayah Samarinda.

“Hingga pukul 07.00 WITA pagi ini kami sudah berhasil mengamankan 10 orang tahanan yang kabur,” kata Kepala Polresta Samarinda Kombes Hendri Umar di Samarinda, Senin (20/10).

Menurut dia, keberhasilan penangkapan tersebut merupakan hasil kerja keras tim gabungan yang didukung dengan informasi cepat dari masyarakat dan sukarelawan.

Hingga kini, aparat kepolisian masih melakukan pengejaran intensif terhadap lima tahanan lainnya yang masih buron.

Para tahanan tersebut diketahui melarikan diri pada Minggu (19/10) siang dengan cara menjebol dinding di area kloset kamar mandi sel.

Menyusul kejadian itu, tim gabungan dari Polresta Samarinda hingga jajaran Polda Kalimantan Timur segera diterjunkan untuk melakukan penyisiran di berbagai titik strategis.

Upaya kepolisian membuahkan hasil dalam waktu kurang dari 24 jam dengan meringkus 10 tahanan di beberapa lokasi terpisah di wilayah Samarinda.