15 Tahun Al Azhar Memorial Garden, Refleksi Panjang Pemakaman Muslim di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Al Azhar Memorial Garden (AMG) merayakan 15 tahun kehadirannya dengan penuh syukur sekaligus semangat untuk membawa misi yang lebih besar ke seluruh pelosok Indonesia.

Perjalanan 15 tahun AMG adalah cerminan dari bagaimana sebuah visi yang kuat, dilandasi nilai-nilai Islam yang kokoh, mampu bertumbuh melampaui ekspektasi awal.

Pengelola Yayasan Pesantran Islam Al Azhar, Nugroho Adiwiwoho mengatakan dari satu kawasan di Karawang, Jawa Barat, AMG kini bersiap melebarkan sayap ke berbagai kota dan provinsi di Indonesia pada 2026. Menurutnya, ekspansi ini bukan sebuah pertumbuhan bisnis.

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"Selama 15 tahun ini kami belajar bahwa yang paling dibutuhkan keluarga bukan hanya tempat pemakaman. Yang mereka cari adalah ketenangan hati, keyakinan bahwa amanah orang yang mereka cintai ditangani dengan baik, penuh penghormatan, dan sesuai dengan syariat Islam. Itulah yang terus kami jaga hingga hari ini," ujar Nugroho dalam keterangannya di Karawang, Jawa Barat baru-baru ini.

AMG, lanjut dia, merupakan respons nyata terhadap kebutuhan yang terus meningkat dari masyarakat muslim Indonesia yang menginginkan layanan pemakaman berkualitas, terpercaya, dan sesuai syariat di kota mereka masing-masing.

Melalui pengalaman 15 tahun dalam membangun dan mengelola kawasan pemakaman muslim modern, AMG memiliki fondasi yang kuat untuk menjalankan ekspansi ini dengan penuh tanggung jawab.

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Setiap lokasi baru akan membawa standar pelayanan yang sama: amanah, profesional, dan berorientasi pada ketenangan keluarga.

Momentum ulang tahun ke-15 ini juga menjadi kesempatan bagi AMG untuk merefleksikan perjalanan panjang yang telah dilalui dan memperbarui komitmen kepada seluruh keluarga Indonesia yang telah mempercayakan amanah mereka kepada AMG. Kepercayaan itu adalah nyawa dari institusi ini — dan AMG berjanji untuk selalu menjaganya.