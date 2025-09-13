15 Tahun Beraksi, Sido Muncul dan Perdami Berantas Katarak di Indramayu
jpnn.com, INDRAMAYU - PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk (Sido Muncul) kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.
Pada Jumat (12/9), Sido Muncul menyelenggarakan kegiatan operasi katarak gratis kepada 200 pasien di MM Indramayu.
Penyelenggaraan operasi tersebut bagian dari kerja sama antara Sido Muncul dan Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia (Perdami) Pusat.
Penyerahan bantuan senilai Rp 400 juta tersebut dalam bentuk simbolis yang dilakukan secara virtual oleh Direktur PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk, Dr. (H.C.) Irwan Hidayat, kepada Direktur RS MM Indramayu, dr. Suwardi Astradipura, MARS.
Penyerahan bantuan dari Sido Muncul kepasa RSU MM Indramayu. Foto: tangkapan layar
Turut hadir dalam acara tersebut Kabid. Yanmed Dinkes Indramayu dr. Titin Ning Prihatin, MH, Kabid P2P Dinkes Indramayu dr. Bintang Kusumawardhani, Owner RS MM Indramayu H. Mastika Yahya, Komisaris Esa Bharat, dan Komisaris Tri Murti Bharati.
Direktur Sido Muncul, Irwan Hidayat, menyampaikan operasi katarak gratis tersebut bagian dari upaya Sido Muncul untuk mengurangi angka penderita katarak di Indonesia.
"Sejak 2011, Sido Muncul telah bekerja sama dengan Perdami dan telah mengoperasi lebih dari 57 ribu mata di seluruh Indonesia," ujar Irwan Hidayat.
Sido Muncul dan Perdami menggelar operasi katarak gratis untuk 200 pasien di Indramayu.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Gubernur Jateng Apresiasi Sido Muncul sebagai Investasi Lokal Berkelas Internasional
- Gubernur Luthfi Utamakan Investasi Sektor Padat Karya dan Green Economy di Jateng
- Optik Tunggal Wujudkan Perubahan Nyata di Maybank Marathon 2025
- Peduli Kepada Sesama, Sido Muncul Sumbang Rp 200 Juta Ke Yayasan Sinar Pelangi
- Mahasiswa Ritsumeikan University Jepang Pelajari Budaya Jamu dan Dinamika Pasar Indonesia di Sido Muncul
- Komitmen Sido Muncul Lestarikan Minuman Tradisional: Latih 100 Pelaku Angkringan di Jogja Racik Jamu