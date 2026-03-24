15.038 Guru PAI Lulus PPG, Kemenag: Kado Idulfitri
jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 15.038 guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Kementerian Agama (Kemenag) lulus sertifikasi melalui program Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Mereka menjadi bagian dari total 97.122 guru binaan Kementerian Agama yang meraih sertifikat pendidik pada PPG angkatan 4 yang prosesnya sudah berlangsung sejak 2025. Capaian ini merupakan hasil dari proses panjang yang dilalui para guru.
“Guru Pendidikan Agama Islam memiliki peran fundamental, tidak hanya dalam transfer pengetahuan, tetapi juga dalam pembentukan akhlak dan karakter bangsa. Peningkatan kualitas dan kesejahteraan mereka harus menjadi perhatian bersama,” tutur Dirjen Pendidikan Islam Amien Suyitno dikutip dari laman Kemenag, Selasa (24/3).
Dia menambahkan, sertifikasi bukan sekadar pengakuan, tetapi amanah.
"Guru harus terus belajar, menjadi teladan, dan menghadirkan pembelajaran yang mencerahkan,” imbuhnya.
Menurut Suyitno, Kemenag terus mengakselerasi program sertifikasi guru berbasis PPG yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran.
Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai prioritas utama.
“Bagi guru PAI yang telah menempuh seluruh tahapan sertifikasi dengan penuh kesungguhan. Ini kado idulfitri bagi guru dan keluarganya,” sebutnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
