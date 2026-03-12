1.518 Huntara Dibangun di Gayo Lues Aceh, Targetkan Rampung Total Menjelang Lebaran 2026
jpnn.com, JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 1.518 hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak banjir bandang di Kabupaten Gayo Lues, Aceh, telah selesai dibangun hingga Selasa (10/3).
Capaian tersebut setara dengan sekitar 88 persen dari target pembangunan 1.713 unit huntara untuk wilayah tersebut.
Kepala BNPB Letjen Suharyanto berharap seluruh huntara di Gayo Lues dapat segera rampung sehingga warga terdampak bisa segera meninggalkan tenda pengungsian.
Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat merayakan Idulfitri di hunian yang lebih layak.
"Kami pastikan menjelang lebaran tahun 2026, untuk Kabupaten Gayo Lues, sudah tidak ada lagi masyarakat yang ada di tenda," ujar Suharyanto, pada Kamis (12/3).
Menurut dia, BNPB juga akan terus mendampingi keluarga yang masih menunggu proses pembangunan huntara.
Selama masa tersebut, warga akan ditempatkan di lokasi yang lebih layak, seperti gedung balai latihan kerja milik pemerintah daerah.
“Supaya semua masyarakat yang terdampak di Kabupaten Gayo Lues bisa menikmati, bisa mengikuti perayaan Idulfitri dengan lebih baik dan lebih hikmat,” kata dia.
