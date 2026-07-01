1.525 Guru PPPK Teken Perpanjangan Kontrak Kerja 3 Tahun, Ini Pesan Wakil Wali Kota

jpnn.com - JAKARTA - Sebanyak 1.525 guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di lingkungan Kota Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, menandatangani perpanjangan kontrak kerja di Gedung Balai Yos Sudarso, Kantor Wali Kota Jakut, Rabu (1/7).

Para guru PPPK itu meneken perpanjangan kontrak kerja untuk tiga tahun ke depan.

Penandatangan perpanjangan kontrak kerja ini digelar 1-2 Juli 2026 dalam tiga sesi. Setiap sesi diikuti 225 orang.

Wakil Wali Kota Kota Jakarta Utara Fredy Setiawan mengatakan perpanjangan kontrak ini menjadi bentuk kepercayaan sekaligus motivasi agar para guru terus memberikan kontribusi terbaik bagi dunia pendidikan.

Dia pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh guru yang telah berhasil melampaui masa pengabdian selama tiga tahun.

"Teruslah berkarya, mengembangkan diri, jangan pernah patah semangat, dan tetap mengabdi dengan sepenuh hati," katanya di Jakarta, Rabu (1/7).

Fredy mengapresiasi seluruh PPPK yang telah menunjukkan dedikasi dan kinerja terbaik selama tiga tahun terakhir.

Dia pun berharap para guru terus menjaga integritas, kedisiplinan, serta tanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai pendidik.