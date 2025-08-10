153 Mahasiswa Terima Beasiswa Zakat Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam menetapkan 153 mahasiswa sebagai penerima Beasiswa Zakat Indonesia (BeZakat) 2025.

Penetapan dilakukan dalam Rapat Pleno di Grand Platinum Hotel, bekerja sama dengan Puspenma, BAZNAS, dan 18 Lembaga Amil Zakat (LAZ) nasional.

Program BeZakat memberikan pembiayaan penuh kepada mahasiswa mustahik yang diterima di 21 perguruan tinggi unggulan di Indonesia.

Setiap penerima mendapatkan biaya kuliah, tunjangan hidup Rp 1,5 juta per bulan, laptop Rp 6 juta, biaya transportasi hingga Rp 2 juta, dan atribut beasiswa dengan total anggaran mencapai Rp140,5 juta per mahasiswa di PTN dan Rp 99,7 juta di PTKIN.

“BeZakat bukan sekadar program beasiswa, tetapi investasi jangka panjang untuk mencetak kader profesional yang siap menjadi kontributor di lembaga zakat, dunia kerja, dan masyarakat. Targetnya adalah transformasi dari mustahik menjadi muzaki," kata Prof. Waryono Abdul Ghafur, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, dalam keterangan tertulis, Minggu (10/8).

Sebanyak 153 penerima terdiri dari 92 perempuan dan 61 laki-laki, berasal dari 20 provinsi dengan jumlah terbanyak dari Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

Mereka menempuh studi di berbagai jurusan seperti Ilmu Sains dan Teknik, Keguruan, Ilmu Ekonomi, serta Ilmu Hukum dan Syariah.

Seleksi penerima BeZakat melalui tiga tahap, yakni administrasi, tes psikologi, dan wawancara yang dilakukan Pusat Psikologi Terapan UIN Sunan Kalijaga.