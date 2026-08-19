155 Atlet Bersaing di AICE 8th Indonesia Open Woodball Championship 2026 di Bali

jpnn.com - BALI - AICE 8th Indonesia Open Woodball Championship 2026 berlangsung di Lapangan Cricket Udayana, Bali pada 18–22 Agustus 2026.

Kejuaraan ini diikuti 155 peserta dari delapan negara, yakni dari Hong Kong, Chinese Taipei, China, Singapura, Malaysia, Korea Selatan, India, dan Indonesia sebagai tuan rumah yang akan turun di 12 nomor pertandingan, baik itu stroke maupun fairway.

Kehadiran para atlet dari berbagai negara menjadikan Indonesia Open sebagai salah satu ajang penting dalam kalender kompetisi woodball internasional.

Kejuaraan dibuka oleh President International Woodball Federation (IWbF) Sean Chi-Hsiang Weng.

"Tahun lalu, Indonesian Woodball sukses menggelar Asian Cup dan Indonesia Open di JSI Resort. Tahun ini di Bali. Ini menjadi sebuah perjalanan panjang untuk terus mengembangkan woodball di Indonesia. Saya senang sekali komitmen yang dipegang IWbA untuk woodball,” ujar Sean.

Menurut Sean, keberlanjutan turnamen seperti Indonesia Open juga menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem kompetisi yang semakin kuat dan memberikan ruang bagi atlet untuk berkembang.

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“Kompetisi seperti Indonesia Open sangat penting bagi perkembangan woodball karena memberikan kesempatan kepada atlet untuk mendapatkan pengalaman bertanding di level internasional, meningkatkan kualitas permainan, sekaligus membangun hubungan yang lebih kuat di antara komunitas woodball dunia,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Umum Indonesian Woodball Association (IWbA) Aang Sunadji mengatakan, Aice 8th Indonesia Open 2026 menjadi bagian dari komitmen IWbA untuk terus meningkatkan kualitas kompetisi sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam perkembangan woodball dunia.