1,55 Juta Kendaraan Meninggalkan Jabotabek pada H-7 hingga H+1 Periode Natal

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama Jasa Marga Rivan Achmad Purwantono menyampaikan sebanyak 1.556.310 kendaraan meninggalkan Jabotabek sejak H-7 hingga H+1 atau Kamis, 18 Desember 2025 hingga Sabtu, 27 Desember 2025 pukul 06.00 WIB selama periode Natal.

Data tersebut catatan dari kendaraan yang meninggalkan Jabotabek melalui empat Gerbang Tol (GT) Utama, yakni GT Cikupa (ke arah Merak), GT Ciawi (ke arah Puncak), GT Cikampek Utama (ke arah Trans Jawa) dan GT Kalihurip Utama (ke arah Bandung).

Total volume lalin yang meninggalkan wilayah Jabotabek ini naik 16,21 persen jika dibandingkan lalin normal.

Rivan menjelaskan kendaraan yang meninggalkan Jabotabek di empat GT Utama tercatat mencapai 176.131 kendaraan atau meningkat 4,48 persen dari lalin normal (168.571 kendaraan) pada H+1 libur Hari Raya Natal 2025 atau pada Jumat, 26 Desember 2025 pukul 06.00 WIB hingga Sabtu, 27 Desember 2025 pukul 06.00 WIB.

“Masih terjadi pergerakan masyarakat yang meninggalkan Jabotabek pada H-7 hingga H+1 Natal 2025," kata Rivan dalam keterangan resmi, Minggu (28/12).

Tercatat lalu lintas yang meninggalkan Jabotabek terdistribusi menuju ke tiga arah.

Mayoritas sebanyak 748.720 kendaraan (48,1 persen) menuju arah Timur (Trans Jawa dan Bandung), 446.404 kendaraan (28,7 persen) menuju arah Barat (Merak) dan 361.186 kendaraan (23,2 persen) menuju arah Selatan (Puncak).

Secara rinci, lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek, dengan jumlah 391.177 kendaraan, naik sebesar 45,96 persen dari lalin normal.