menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Sumsel » 1.560 Honorer Jadi PPPK, Ratu Dewa: Ini Bukan Semata Karena Kalian Hebat, tetapi Doa Orang Tua

1.560 Honorer Jadi PPPK, Ratu Dewa: Ini Bukan Semata Karena Kalian Hebat, tetapi Doa Orang Tua

1.560 Honorer Jadi PPPK, Ratu Dewa: Ini Bukan Semata Karena Kalian Hebat, tetapi Doa Orang Tua
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Wali Kota Palembang, Sumatera Selatan Ratu Dewa melantik 1.560 pegawai ASN dan PPPK di Palembang, Senin (13/10/2025). ANTARA/ M Imam Pramana

jpnn.com - PALEMBANG - Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan, mengangkat 1.560 honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap II formasi 2024, serta calon pegawai negeri sipil (CPNS) lulusan IPDN tahun anggaran 2025. 

Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan bahwa pelantikan ini menjadi momen bersejarah bagi para aparatur sipil negara (ASN) baru yang resmi menjadi bagian dari keluarga besar Pemkot Palembang.

Dia menegaskan bahwa setiap pencapaian tidak lepas dari doa dan dukungan orang tua.

Baca Juga:

“Semua ini bukan semata karena kalian hebat, tetapi karena doa mereka, orang tua yang senantiasa mendukung kalian,” katanya seusai melantik pegawai di Benteng Kuto Besak Palembang, Senin (13/10).

Dia berpesan kepada para ASN yang baru dilantik agar senantiasa bersyukur dan bekerja sepenuh hati.

“Banyak orang di luar sana yang ingin berada di posisi kalian. Maka tunjukkan rasa syukur itu dengan bekerja sebaik mungkin,” ucapnya.

Baca Juga:

Ratu Dewa juga menceritakan bahwa pelantikan PPPK tahap kedua ini dipercepat atas dasar banyaknya aspirasi masyarakat yang dia terima langsung melalui media sosial.

“Saya sering membaca komentar dan pesan di media sosial: ‘Pak, kapan pelantikan PPPK tahap kedua’. Saya langsung telepon BKPSDM agar proses ini dipercepat. Syukur, hari ini bisa terlaksana,” ungkapnya.

Pemkot Palembang mengangkat 1.560 honorer menjadi PPPK tahap 2. Begini pesan Wali Kota Palembang Ratu Dewa.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI