1.560 Honorer Jadi PPPK, Ratu Dewa: Ini Bukan Semata Karena Kalian Hebat, tetapi Doa Orang Tua

jpnn.com - PALEMBANG - Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan, mengangkat 1.560 honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap II formasi 2024, serta calon pegawai negeri sipil (CPNS) lulusan IPDN tahun anggaran 2025.

Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan bahwa pelantikan ini menjadi momen bersejarah bagi para aparatur sipil negara (ASN) baru yang resmi menjadi bagian dari keluarga besar Pemkot Palembang.

Dia menegaskan bahwa setiap pencapaian tidak lepas dari doa dan dukungan orang tua.

“Semua ini bukan semata karena kalian hebat, tetapi karena doa mereka, orang tua yang senantiasa mendukung kalian,” katanya seusai melantik pegawai di Benteng Kuto Besak Palembang, Senin (13/10).

Dia berpesan kepada para ASN yang baru dilantik agar senantiasa bersyukur dan bekerja sepenuh hati.

“Banyak orang di luar sana yang ingin berada di posisi kalian. Maka tunjukkan rasa syukur itu dengan bekerja sebaik mungkin,” ucapnya.

Ratu Dewa juga menceritakan bahwa pelantikan PPPK tahap kedua ini dipercepat atas dasar banyaknya aspirasi masyarakat yang dia terima langsung melalui media sosial.

“Saya sering membaca komentar dan pesan di media sosial: ‘Pak, kapan pelantikan PPPK tahap kedua’. Saya langsung telepon BKPSDM agar proses ini dipercepat. Syukur, hari ini bisa terlaksana,” ungkapnya.