1.590 Anak Nasabah Mekaar dan ULaMM Terima PNM Scholarship 2026
jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 1.590 putra-putri berprestasi dari nasabah aktif Mekaar dan ULaMM rmenerima PNM Scholarship 2026.
Beasiswa tersebut diberikan kepada siswa dan mahasiswa mulai dari jenjang SD, SLB, hingga perguruan tinggi.
Program itu menjadi bagian dari komitmen PNM dalam mendukung keberlanjutan pendidikan anak-anak dari keluarga prasejahtera sekaligus memperluas manfaat program pemberdayaan yang selama ini dijalankan perusahaan.
Direktur Utama PNM Kindaris, mengatakan pendidikan merupakan salah satu kunci untuk membuka peluang masa depan yang lebih baik bagi anak-anak nasabah.
"PNM percaya setiap anak berhak memiliki kesempatan untuk belajar dan meraih masa depan yang lebih baik. Melalui PNM Scholarship, kami ingin hadir mendampingi keluarga nasabah tidak hanya dalam usaha, tetapi juga dalam menjaga harapan anak-anak mereka," ujar Kindaris.
Menurutnya, PNM tidak hanya berfokus pada penguatan usaha ultra mikro, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui dukungan pendidikan bagi keluarga nasabah.
Program tersebut diharapkan dapat membantu anak-anak penerima beasiswa melanjutkan pendidikan sekaligus mewujudkan cita-cita mereka.
Salah satu penerima beasiswa adalah Efi Adelya Rachma, siswa kelas VIII SLB yang merupakan putri dari nasabah Unit Mekaar Kabat 2 Banyuwangi, Sinta Ratnasari.
Sebanyak 1.590 putra-putri nasabah Mekaar dan ULaMM menerima PNM Scholarship 2026 untuk melanjutkan pendidikan.
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