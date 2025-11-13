16 Besar Kumamoto Masters 2025: Hanya Gregoria Mariska Tunjung yang Selamat
jpnn.com - Dari empat wakil yang tampil di babak 16 besar Kumamoto Masters 2025, hanya Gregoria Mariska Tunjung yang berhasil menjaga asa Merah Putih untuk tetap berkibar.
Jorji -sapaan Gregoria- menjadi satu-satunya delegasi Indonesia yang menembus babak perempat final seusai menyingkirkan wakil tuan rumah Hina Akechi dengan skor 23-21, 21-18.
Sementara itu, pasangan ganda putri Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti gagal menahan gempuran unggulan ketiga asal Jepang Yuki Fukushima/Mayu Matsumoto.
Apriyani/Fadia menyerah dua gim langsung dengan skor 10-21, 16-21.
Adapun Ni Kadek Dhinda Pratiwi (tunggal putri) yang sempat tampil menjanjikan di gim pertama, akhirnya kalah dari Asuka Takahashi (Jepang) lewat pertarungan tiga gim 21-10, 16-21, 12-21.
Kemudian, Alwi Farhan yang menyandang status unggulan kedelapan harus mengakui ketangguhan Wang Tzu Wei dari Taiwan dengan skor 19-21, 12-21.
Dengan hasil tersebut, Gregoria Mariska Tunjung kini menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang tersisa di perempat final Kumamoto Masters 2025.
Selanjutnya, Jorji akan menghadapi Asuka Takahashi, yang di pertandingan sebelumnya menyingkirkan wakil Indonesia, Dhinda.
Gregoria Mariska Tunjung menjadi satu-satunya pemain Merah Putih yang masih melanjutkan perjuangan di Kumamoto Masters 2025.
