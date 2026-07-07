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16 Besar Piala Dunia 2026: AS Sempat Tertawa, tetapi Belgia Bikin Gol Lagi

16 Besar Piala Dunia 2026: AS Sempat Tertawa, tetapi Belgia Bikin Gol Lagi
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Penyerang Belgia Charles De Ketelaere (kanan) berebut bola dengan Kapten Amerika pada 16 Besar Piala Dunia 2026. Foto: digitalhubfifa

jpnn.com - SEATTLE - Satu-satunya tuan rumah yang masih bertahan di Piala Dunia 2026, Amerika Serikat, tertinggal 1-2 dari Belgia dalam laga 16 Besar di Seattle, Selasa (7/7) pagi WIB.

Belgia unggul lebih dahulu pada menit ke-9, yang membuat Pelatih AS Mauricio Pochettino marah di bench.

Gol tersebut tampak mudah. Pemain dari Negeri Paman Sam -julukan AS, terlihat belum siap menerima serangan 'gampang' Belgia.

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Namun, puluhan ribu pendukung AS di tribune tertawa dan bersorak gembira setelah tim kesayangannya menyamakan kedudukan melalui tendangan bebas.

16 Besar Piala Dunia 2026: AS Sempat Tertawa, tetapi Belgia Bikin Gol Lagififa

Tak sampai dua menit kemudian, Paman Sam kembali terdiam. Gawang Amerika jebol lagi dan kembali melalui orang yang sama dan tampak gampang.

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Skor 1-2, AS tertinggal saat turun minum.

"Belgia telah unggul di babak pertama dalam 16 pertandingan Piala Dunia sebelum hari ini, dan hanya kalah satu kali (W11 D4 L1) di akhir laga. Mereka tak terkalahkan dalam 15 pertandingan seperti itu sejak 1934 ketika Jerman bangkit dari ketertinggalan di babak pertama untuk mengalahkan mereka," ulasan awak FIFA. (fifa/jpnn)

Pertandingan AS vs Belgia di 16 Besar Piala Dunia 2026 masih berlangsung. Anda sedang di mana?


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

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