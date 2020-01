16 Besar Tunggal Putri Indonesia Masters 2020 Tanpa Juara Bertahan dan Nomor 1 Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Babak pertama Indonesia Masters 2020, Rabu (15/1) kemarin cukup kejam, setidaknya buat dua tunggal putri kondang.

Pertama, Chen Yu Fei. Perempuan Tiongkok berusia 21 tahun yang menduduki peringkat satu dunia itu angkat koper. Chen Yu Fei kalah dari tunggal putri Denmark Line Hojmark Kjaersfeldt 18-21, 14-21.

"Mungkin dia (Chen) lelah, jadi saya tahu bahwa yang harus saya lakukan hanya memberikan semua yang saya miliki. Saya menang dan saya sangat senang," kata Kjaersfeldt seperti dikutip dari laman BWF.

Perempuan kondang kedua yang menjadi korban ialah Saina Nehwal, tunggal putri India yang datang ke Jakarta pekan ini menyandang status juara Indonesia Masters 2019. Nehwal gagal melewati ujian di babak pertama, kalah dari Sayaka Takahashi (Jepang) 21-19, 13-21, 5-21.

Kini di 16 Besar tunggal putri masih tersisa sejumlah perempuan ternama lainnya, seperti Ratchanok Intanon (Thailand) yang menjuarai Indonesia Masters 2010, He Bing Jiao (Tiongkok) yang memenangi Indonesia Masters 2015.

Kemudian masih ada finalis tahun lalu Carolina Marin (Spanyol), juara dunia 2019 Pusarla V Sindhu (India) serta duo Jepang Nozomi Okuhara dan Akane Yamaguchi. (adk/jpnn)

Skema 16 Besar tunggal putri Indonesia Masters 2020:

1. Line Hojmark Kjaersfeldt (Denmark) vs Beiwen Zhang (Amerika Serikat)

2. He Bing Jiao (Tiongkok) vs Kim Ga Eun (Korea)

3. Nozomi Okuhara (Jepang) vs Carolina Marin (Denmark)

4. An Se Young (Korea) vs Kirsty Gilmour (Skotlandia)

5. Han Yue (Tiongkok) vs Michelle Li (Kanada)

6. Busanan Ongbamrungphan (Thailand) vs Ratchanok Intanon (Thailand)

7. Sayaka Takahashi (Jepang) vs Pusarla V. Sindhu (India)

8. Wang Zhi Yi (Tiongkok) vs Akane Yamaguchi (Jepang)

Perempat final: 1 vs 2, 3 vs 4, 5 vs 6, 7 vs 8