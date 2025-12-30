16 Lansia Tewas di Manado, Kiai Maman Soroti Lemahnya Perlindungan di Panti Jompo

jpnn.com - Anggota Komisi VIII DPR RI KH Maman Imanulhaq menyampaikan dukacita atas tragedi kebakaran Panti Wredha Damai, Kota Manado, yang menewaskan 16 orang lanjut usia (lansia) dan melukai beberapa penghuni lainnya.

Menurut Kiai Maman, peristiwa kebakaran panti jompo yang menewaskan 16 orang lansia itu adalah tragedi kemanusiaan yang sangat memilukan.

"Para lansia merupakan kelompok paling rentan yang seharusnya mendapatkan perlindungan maksimal dari negara dan seluruh penyelenggara layanan sosial," ujar Kiai Maman Imanulhaq dalam pernyataannya di Jakarta, Senin (29/12/2025).

Dewan Syuro DPP PKB itu menegaskan bahwa insiden itu harus menjadi peringatan keras bagi seluruh pihak bahwa sistem keselamatan di fasilitas pelayanan lansia di Indonesia masih memerlukan perhatian serius.

Oleh karena itu, Komisi VIII DPR RI akan mendorong evaluasi menyeluruh terhadap seluruh panti jompo dan panti sosial, baik milik pemerintah maupun swasta.

"Standar keselamatan kebakaran, kelayakan bangunan, jalur evakuasi, serta kesiapsiagaan petugas harus dipastikan benar-benar berjalan, bukan hanya formalitas administrasi," ucapnya.

Pengasuh Ponpes Al Mizan Jatiwangi itu pun mendukung penuh langkah aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas penyebab kebakaran tersebut.