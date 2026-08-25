16 Sponsor Persib Musim Ini, 6 Mitra Baru Termasuk bank bjb

jpnn.com - BANDUNG - Persib punya 16 sponsor yang mendukung perjalanan Si Maung Bandung musim ini. Enam di antaranya merupakan mitra sponsor baru.

Para mitra sponsor tersebut diperkenalkan secara resmi dalam acara Pesta Biru yang berlangsung di GOR Bandung Arena, Jalan Cikutra, Selasa (25/8).

Pengenalan mitra menjadi bagian dari rangkaian peluncuran tim, jersei, serta berbagai program dan produk Persib untuk musim 2026/2027.

Enam mitra sponsor baru Persib musim ini, yakni:

bank bjb,

Foomunity,

Trima+ by Trimegah Sekuritas,

Semen Kujang,

Se'Indonesia,

NexAi.

Sepuluh sponsor yang sudah bersama Persib, yaitu:

Indofood,

Kopi ABC,

Combiphar,

Kelme,

Greenfields,

Le Minerale,

Teh Pucuk Harum,

Panther,

Rinso,

Sunlight.

Kopi ABC tercatat sebagai mitra sponsor dengan masa kolaborasi terpanjang bersama Persib. Kopi ABC telah menjadi bagian Persib sejak 2012.

Setelah itu, Indofood telah bersama PERSIB sejak 2015, sementara Panther memulai kolaborasinya sejak 2016.

"Terima kasih atas kepercayaan dan dukungan seluruh mitra sponsor kepada Persib," Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan.