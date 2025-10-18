16 Tahun ABMM dengan Semangat Sinergitas Tanpa Batas
jpnn.com, JAKARTA - Di tengah transformasi sektor energi nasional, PT ABM Investama Tbk (ABMM) menunjukkan bahwa keberlanjutan tidak hanya tentang lingkungan, tetapi juga tentang kesejahteraan manusia.
Dengan komitmen pada pembangunan berkelanjutan, ABMM meletakkan kesejahteraan, inovasi, dan tanggung jawab sosial sebagai dasar untuk menciptakan nilai jangka panjang.
Mengusung tema “Stronger Together, Unlimited in Possibility”, momen ulang tahun ke-16 ABMM kali ini menjadi refleksi atas perjalanan panjang perusahaan dalam menumbuhkan budaya kerja yang berlandaskan keberagaman dan inklusivitas.
Tema ini mencerminkan keyakinan bahwa kekuatan dan ketangguhan bisnis sebenarnya terletak pada kolaborasi dan keberagaman, yang membuka peluang tanpa batas bagi masa depan yang lebih berkelanjutan.
Sektor energi kini tengah memasuki babak baru. Selama ini identik dengan dunia maskulin, industri ini perlahan mulai berubah ke arah yang lebih inklusif.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pekerja perempuan di sektor energi baru mencapai sekitar 10% dari total tenaga kerja. Namun, angka ini perlahan meningkat seiring makin banyak perusahaan energi yang menciptakan ruang bagi perempuan untuk berkiprah, termasuk ABMM yang terus memperkuat komitmen terhadap keberagaman, kesetaraan, dan inklusivitas (Diversity, Equity, and Inclusion/DEI) di seluruh lini bisnisnya.
Direktur Utama ABMM Achmad Ananda Djajanegara menegaskan bahwa industri energi modern tidak bisa hanya mengejar keuntungan finansial.
“Kini industri energi tidak hanya bergerak untuk meraih profit, tetapi juga punya tanggung jawab menjaga keberlanjutan. Itu diwujudkan melalui penerapan transparansi dan inklusivitas, agar perusahaan memberikan manfaat yang lebih luas,” jelas Achmad.
Kolaborasi yang berdaya, pertumbuhan nyata: 16 tahun ABMM dengan semangat sinergitas tanpa batas.
