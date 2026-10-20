16 Talenta Riset Muda Wakili Indonesia di Ajang Internasional YIC 2026

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Pusat Pengembangan Prestasi dan Karakter (Puspreska) mengirimkan 16 murid jenjang pendidikan menengah yang tergabung dalam delapan tim untuk mengikuti ajang internasional Young Inventors Challenge atau YIC.2026. Rangkaian pelaksanaan ajang tersebut berlangsung pada 12–19 Oktober 2026 di Jakarta.

Kepala Pusat Pengembangan Prestasi dan Karakter (Puspreska) Rusprita Putri Utami, menyampaikan bahwa pengembangan talenta murid perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan memberikan kesempatan kepada setiap murid untuk bertumbuh sesuai dengan potensi yang dimiliki.

“Setiap murid memiliki potensi dan keunikan masing-masing yang perlu dikenali, dikembangkan, dan diberikan ruang untuk bertumbuh agar mampu mencapai potensi terbaiknya," ujar Rusprita.

Persiapan menuju ajang YIC 2026 dimulai melalui Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI) 2025. Sebanyak 12 tim pemenang OPSI yang terdiri atas 24 murid sebelumnya mengikuti pra pembinaan YIC 2026 pada 2–6 Maret 2026 di Jakarta.

Dalam kegiatan tersebut, para murid mempresentasikan hasil penelitian OPSI 2025 dan proposal dengan format YIC, memperoleh pendalaman penyempurnaan proposal riset, penguatan visualisasi produk, serta pendampingan dari pembina dan alumni YIC.

Lebih lanjut, para murid mengikuti pembinaan tahap I dan tahap II YIC. Dari proses pembinaan tersebut, sebanyak delapan tim lolos sebagai 32 besar finalis.

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Para murid membawa beragam gagasan penelitian yang mengangkat pemanfaatan teknologi, kesehatan, lingkungan, pertanian, dan solusi bagi masyarakat. Presentasi dan wawancara utama (_online viva session_) YIC diselenggarakan pada Sabtu, 17 Oktober 2026.

Adapun delapan tim delegasi Indonesia beserta inovasi yang diusung dalam YIC 2026 adalah sebagai berikut: