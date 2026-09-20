16.000 Liter Air Bersih Disalurkan untuk Warga Terdampak Kekeringan di Tangsel
jpnn.com, TANGSEL - Baznas Tanggap Bencana (BTB) menyalurkan 16.000 liter air bersih kepada warga terdampak kekeringan di Kelurahan Keranggan, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan.
Penyaluran bantuan tersebut dilakukan bersama Satuan Bravo 90 Pasgat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tangerang Selatan sebagai respons terhadap kebutuhan air bersih masyarakat di wilayah tersebut.
Distribusi air bersih dilakukan di dua titik. Sebanyak 8.000 liter disalurkan untuk memenuhi kebutuhan 93 kepala keluarga atau 368 jiwa di RT 02/RW 01, sedangkan 8.000 liter lainnya diberikan kepada 86 kepala keluarga atau 312 jiwa di RT 09/RW 04.
Pimpinan Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pemberdayaan Baznas RI H. Idy Muzayyad, mengatakan kolaborasi lintas lembaga menjadi bagian dari upaya mempercepat penanganan kebutuhan dasar warga terdampak kekeringan.
“Sinergi Baznas bersama para pihak ini merupakan bentuk gotong royong dalam merespons cepat kebutuhan darurat air bersih dan logistik bagi warga Keranggan,” ujar Idy dalam keterangan tertulis, Minggu (20/9).
Selain air bersih, Baznas turut menyalurkan paket logistik keluarga dan daging kaleng kepada 50 kepala keluarga di Kelurahan Keranggan.
Bantuan pangan tersebut diberikan untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama menghadapi kondisi kekeringan.
Idiy menegaskan, penyaluran bantuan merupakan bagian dari komitmen Baznas dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang mengalami keterbatasan akses terhadap air bersih dan pangan.
Sebanyak 16.000 liter air bersih dan paket logistik disalurkan kepada warga terdampak kekeringan di Kelurahan Keranggan, Tangerang Selatan.
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