1.601 Pebulu Tangkis Muda Bersaing Demi Tiket PB Djarum

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 1.601 pebulu tangkis muda dari berbagai penjuru Indonesia tengah mempertaruhkan kemampuan mereka demi satu mimpi besar: menjadi bagian dari PB Djarum.

Mereka datang dari Sumatera hingga Papua dan kini berkumpul di GOR Djarum, Jati, Kudus, untuk mengikuti Audisi Umum PB Djarum 2026 yang berlangsung pada Rabu (9/9) hingga Minggu (13/9).

Persaingan dipastikan berlangsung sengit karena hanya talenta-talenta terbaik yang akan mendapatkan kesempatan, melanjutkan perjalanan menuju Djarum Beasiswa Bulutangkis.

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Kudus menjadi kota ketiga dalam rangkaian Audisi Umum PB Djarum 2026 setelah proses serupa digelar di Pekanbaru pada Juli dan Makassar pada Agustus.

Namun, jumlah peserta di Kudus menjadi yang paling besar dibandingkan dua kota sebelumnya.

Ketua Tim Pencari Bakat Audisi Umum PB Djarum, Sigit Budiarto, mengakui membeludaknya peserta membuat tugas tim pencari bakat makin berat.

Mereka dituntut jeli menemukan pemain yang bukan hanya mampu menang, tetapi memiliki potensi berkembang menjadi atlet kelas dunia.

"Dengan jumlah peserta yang lebih banyak di Audisi Umum PB Djarum 2026 Kudus, diharapkan akan lebih beragam bibit-bibit potensial yang bisa kami amati," kata Sigit.