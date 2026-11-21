jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 163 penampilan dari talenta muda berbagai daerah akan meramaikan Batavia Marching Band Competition VIII/2026 (BMBC VIII/2026).

Kompetisi ini berlangsung pada 21–22 November 2026 di Gelanggang Olahraga (GOR) Ciracas, Jakarta Timur.

Memasuki penyelenggaraan kedelapan, BMBC kembali menjadi panggung bagi generasi muda untuk mengasah kemampuan, menunjukkan kreativitas, dan berkompetisi dengan semangat sportivitas.

BMBC VIII/2026 mempertemukan unit-unit marching band dari berbagai provinsi melalui dua divisi utama, yakni Divisi Junior (SD) dan Divisi Senior (SMP–SMA).

Divisi Junior menampilkan 48 tim marching band dan 28 penampilan individual. Divisi Senior menampilkan 47 tim marching band dan 40 penampilan individual.

Total 163 penampilan itu bukan sekadar ajang perebutan gelar juara.

Setiap penampilan menjadi bukti hasil latihan, kedisiplinan, kerja sama tim, dan kreativitas yang peserta bangun melalui proses panjang. Setiap peserta juga berkesempatan menguji kemampuan dan merasakan atmosfer kompetisi tingkat nasional.

PT Global Sejahtera Murdaya (GSM) menyelenggarakan BMBC VIII/2026 sebagai bagian dari komitmen mendorong perkembangan olahraga dan seni marching band di Indonesia.