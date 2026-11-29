jpnn.com, BANDARLAMPUNG - Sebanyak 1.672 polisi disiagakan untuk mengamankan rangkaian Kongres Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Ke-33 dan Musyawarah Nasional Korps HMI-Wati (Kohati) Ke-26 di Bandar Lampung.

"Kami menyiagakan total 1.672 personel dalam kegiatan yang berlangsung di beberapa tempat di Kota Bandar Lampung," kata Kepala Bidang Humas Polda Lampung Kombes Yuni Iswandari, Minggu (29/11).

Dia mengatakan pengamanan dilakukan untuk memastikan agenda nasional organisasi mahasiswa tersebut berjalan aman dan kondusif.

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Terlebih, kegiatan ini diperkirakan dihadiri ribuan kader HMI dari berbagai daerah di Indonesia.

"Aparat kepolisian melakukan berbagai persiapan, mulai dari pemetaan titik rawan, patroli skala besar, pengamanan lokasi kegiatan hingga pengaturan arus lalu lintas," katanya.

Yuni mengatakan Polda Lampung telah menggelar kegiatan tactical floor game (TFG) yang dipimpin Kapolda Lampung Brigjen Yustan Alpiani.

Kegiatan TFG dilaksanakan sebagai bentuk kesiapan Polda Lampung dalam menyusun strategi dan pola pengamanan guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan Kongres HMI dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar, dan kondusif.

"Tadi sore (Sabtu, 28/11) telah dilaksanakan TFG dipimpin Bapak Kapolda. Dalam pelaksanaan TFG tersebut, dilakukan pemaparan serta simulasi berbagai skenario pengamanan," ujarnya.