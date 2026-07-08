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1.686 Polisi Dikerahkan Untuk Kawal Demo Dukung Program MBG

1.686 Polisi Dikerahkan Untuk Kawal Demo Dukung Program MBG
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Ilustrasi polisi. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 1.686 aparat kepolisian dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan polsek jajaran disiagakan untuk mengawal jalannya aksi dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) di kawasan Jakarta Pusat pada Rabu.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Erlyn Sumantri mengatakan aksi tersebut digelar oleh Presidium Relawan dan Simpatisan Dukung MBG serta beberapa elemen lainnya.

"Pengamanan aksi unjuk rasa dari Presidium Relawan dan Simpatisan Dukung MBG dan beberapa elemen di wilayah Gambir, rencana giat pukul 09.00 WIB," kata Erlyn dalam siaran persnya, Rabu.

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Sementara rekayasa lalu lintas di lokasi aksi tersebut akan diterapkan secara situasional, dengan mempertimbangkan jumlah massa di lapangan.

Masyarakat juga diimbau agar menghindari kawasan sekitar lokasi aksi tersebut untuk mengantisipasi kemacetan lalu lintas. (antara/jpnn)


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Sejumlah massa bakal menggelar aksi demo sebagai bentuk dukungan terhadap program makan bergizi gratis (MBG).


Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan

Sumber Antara
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