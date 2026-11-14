1.698 Dokter Gigi Hadiri JADE 2026, Perkuat Sinergi Praktisi & Industri

jpnn.com - JAKARTA - Sebanyak 1.698 dokter gigi menghadiri Jakarta Dental Exhibition International (JADE) 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC) pada 13-15 November 2026.

Perhelatan berskala internasional tersebut mempertemukan praktisi medis, akademisi, dan pelaku industri dalam rangkaian seminar ilmiah, pelatihan praktik (hands-on), serta pameran teknologi kedokteran gigi.

Ketua Panitia JADE 2026 D.r. drg. Eko Fibryanto, Sp.KG(K), mengungkapkan penguasaan keterampilan teknis merupakan syarat mutlak dalam profesi kedokteran gigi yang memadukan ilmu pengetahuan dan ketangkasan klinis.

"Namanya dokter gigi kalau enggak terampil memang enggak bisa jadi dokter gigi," ucap Eko di Jakarta, baru-baru ini.

Selain sesi seminar, terdapat 10 kelas pelatihan praktik langsung yang diikuti 242 peserta dengan tingkat keterisian hampir 80 persen, serta pameran yang diramaikan 107 stan partisipan.

Ajang tersebut dapat dikatakan berskala internasional karena juga diikuti partisipan dari luar negeri.

Ketua Umum PDGI drg. Usman Sumantri, M.Sc., mengapresiasi langkah PDGI Pengwil DKI Jakarta dalam menginisiasi kegiatan yang dinilai mampu mendorong peningkatan kompetensi anggota secara berkelanjutan.

Usman menilai rangkaian agenda tersebut menjadi penggerak bagi organisasi dalam membekali para dokter gigi.