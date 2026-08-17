17 Agustus Pagi, Gempa Bumi M 5,8 Kembali Guncang Flores

jpnn.com, NAGEKEO - Gegap gempita peringatan HUT Kemerdekaan ke-81 RI tak sepenuhnya bisa dirasakan warga di sejumlah kabupaten di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pagi ini, Senin. (17/8), gempa bumi tektonik magnitudo 5,8 kembali mengguncang Pulau Flores pada pukul 07:46: 43 WIB atau atau sekitar pukul 08:46 WITA, waktu setempat.

Berdasar data resmi yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) titik gempa di wilayah Mbay dan Nagekeo dengan titik Lok:8.38 LS,121.52 BT (40 km Timur Laut) Mbay-Nagekeo. Gempa juga dirasakan di wilayah sekitarnya yaitu di Manggarai, Maumere, dan Ende.

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Ini merupakan daerah serupa dengan gempa sebelumnya yang terjadi pada Sabtu (15/8). Gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami.

Masyarakat di Nagekeo pun kembali ketar-ketir dan ketakutan pagi ini, karena gempa terasa lebih dari satu kali pagi ini dengan guncangan yang cukup keras.

"Ini gempa lebih keras dari yang gempa- gempa susulan kemarin. Kami tidak sanggup. Ini 10 menit sekali terasa gempanya berulang," ujar Maria, warga Wolowae, Nagekeo.

Masyarakat Wolowae saat ini masih bertahan di pengungsian sembari menunggu bantuan dari pemerintah.

Menurut Maria, belum banyak bantuan yang datang ke wilayah Wolowae maupun daerah Pantai Utara Ende. Mereka berharap pemerintah bisa mencari cara untuk mengantarkan bantuan lebih cepat terutama untuk makanan dan obat-obatan meski diakuinya saat ini distribusi juga terhambat akses ke lokasi bencana.