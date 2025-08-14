17 Agustus, PCO Imbau Masyarakat Hentikan Aktivitas & Ambil Sikap Sempurna Pukul 10.17-10.20 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan / Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi mengimbau masyarakat menghentikan aktivitas selama tiga menit pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Minggu 17 Agustus 2025.

Hasan Nasbi mengatakan imbauan ini mengacu pada edaran dan surat pedoman yang dikeluarkan menteri sekretaris negara (mensesneg).

“Pada tanggal 17 Agustus ini, sesuai dengan edaran dan surat pedoman yang disampaikan oleh mensesneg, masyarakat diimbau menghentikan seluruh aktivitasnya pada pukul 10.17 sampai pukul 10.20, sekitar 3 menit,” ucap Hasan, Kamis (14/8).

Masyarakat juga diminta mengambil sikap sempurna pada pukul 10.17 WIB hingga 10.20 WIB, bersamaan dengan berkumandangnya lagu kebangsaan Indonesia Raya dan prosesi penaikan bendera Merah Putih.

“Diharapkan semua orang, di mana pun berada, bisa mengambil sikap sempurna selama lagu Indonesia Raya dikumandangkan dan bendera dinaikkan di Istana,” kata dia.

Hasan menyebutkan, imbauan itu tidak hanya berlaku untuk instansi pemerintah, tetapi juga pelaku usaha, pengguna jalan, dan masyarakat umum.

“Baik yang sedang bekerja, berkendara, maupun beraktivitas lainnya, mohon untuk menghentikan sejenak kegiatannya pada jam tersebut,” tambahnya.

Dia menuturkan momentum tersebut menjadi bagian penting dari peringatan kemerdekaan yang berlangsung serentak di seluruh wilayah di Indonesia. (mcr4/jpnn)