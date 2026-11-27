1,7 Juta Guru PPPK Bisa Ikut Seleksi CPNS 2027, Sutopo: Terima Kasih Presiden Prabowo
jpnn.com - Kebahagiaan menyelimuti jutaan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di seluruh Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto akhirnya menjawab penantian panjang guru PPPK berusia di atas 35 tahun. Pemerintah resmi memberi kesempatan bagi 1.777.798 guru PPPK untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melalui formasi khusus, tanpa dibatasi usia.
Kebijakan bersejarah itu diumumkan Presiden Prabowo pada Puncak Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (26/11/2026).
"1.777.798 guru PPPK diberi kesempatan mengikuti tes CPNS formasi khusus, baik yang berusia di bawah maupun di atas 35 tahun," kata Prabowo yang disambut haru ribuan guru.
Kebijakan tersebut sekaligus menegaskan pernyataan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti sehari sebelumnya.
"Pemerintah juga memberi kesempatan kepada guru PPPK untuk mengikuti tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2027 formasi guru, baik yang berusia di bawah atau di atas 35 tahun," ujar Mu'ti di Jakarta, Rabu (25/11/2026).
Apresiasi dari FHNK2I
Kebijakan itu disambut penuh syukur oleh Dewan Pembina Forum Honorer Non-K2 Indonesia (FHNK2I) Raden Sutopo Yuwono. Dia bersyukur akhirnya pemerintah memberi kesempatan bagi ASN PPPK di atas 35 tahun untuk mengikuti seleksi CPNS.
Menurutnya, kebijakan ini bukan sekadar kabar gembira, tetapi menciptakan ketenangan bagi seluruh guru PPPK di Tanah Air.
1,7 juta guru PPPK bisa ikut seleksi CPNS 2027, Dewan Pembimbing FHNK2I Raden Sutopo Yuwono berterima kasih kepada Presiden Prabowo
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