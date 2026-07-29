17 Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 Ditangkap KPK, DPR Punya Usul soal Remunerasi
jpnn.com - Komisi II DPR RI segera merumuskan solusi menyeluruh merespons fenomena kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ada yang terlibat rasuah, terima suap, hingga pemerasan.
Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengatakan pihaknya bakal menggelar rapat kerja dan rapat dengar pendapat umum dengan Kementerian Dalam Negeri, kepala daerah serta sejumlah asosiasi pada Kamis (30/7).
Gus Khozin mengatakan Komisi II DPR bersama stakeholder akan membahas remunerasi kepala dan wakil kepala daerah, sistematika dana bagi hasil, dan peningkatan pendapatan asli daerah.
"Rapat tersebut bagian dari upaya mencari jalan keluar atas persoalan yang dialami daerah," kata dia di Jakarta, Rabu (29/7/2026).
Menurut Khozin, korupsi di daerah sudah berada pada level darurat sehingga para pemangku kepentingan harus mencari jalan keluar yang mendasar dan menyeluruh.
Dia menilai pola korupsi kepala daerah teridentifikasi dengan tiga bentuk, yaitu rekrutmen jabatan, pengadaan barang dan jasa, serta kewenangan pemberian izin. Ketiganya harus ditutup celahnya dengan perbaikan mekanisme dan pengawasan.
"Negara harus ada tindakan konkret, bukan dibiarkan yang sewaktu-waktu akan menjerat kepala daerah lainnya," ujarnya.
Komisi II DPR RI segera merumuskan solusi menyeluruh merespons fenomena kepala daerah kena OTT KPK.. Ada ide soal pemberian remunerasi.
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