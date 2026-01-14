menu
17 Laga Tanpa Absen, 2 Nama Ini Jadi Kunci Persib Bandung Juara Paruh Musim

Persib Bandung menjadi juara paruh musim BRI Super League. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung menutup paruh pertama BRI Super League 2025/26 dengan catatan impresif.

Kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta pada laga terakhir memastikan Maung Bandung menyandang status juara paruh musim.

Di balik pencapaian tersebut, konsistensi sejumlah pemain menjadi faktor penting sepanjang 17 pertandingan yang telah dijalani.

Dua nama paling menonjol ialah Uilliam Barros Pereira dan Julio Cesar.

Keduanya tercatat selalu mendapat kesempatan bermain di seluruh pertandingan putaran pertama.

Baros menjadi figur yang hampir selalu mengisi starting eleven dengan total menit bermain mencapai 1.448 menit.

Pemain asal Brasil itu hanya sekali memulai laga dari bangku cadangan, tepatnya saat menghadapi Malut United pada pekan ke-12.

Sementara itu, Julio Cesar juga menunjukkan peran signifikan meski tidak selalu tampil sejak menit pertama.

Konsistensi jadi kunci Persib Bandung di paruh musim. Data menit bermain mengungkap pemain yang paling dipercaya pelatih.

