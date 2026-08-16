17 Perusahaan Fiber Optik Ramaikan PADEL FIFER CUP 2026, PT BIT Rebut Piala Bergilir
jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 17 perusahaan yang bergerak di sektor fiber optik ambil bagian dalam PADEL FIFER CUP 2026 di We PADL Pondok Indah, Jakarta Selatan, Sabtu (15/8/2026).
PT BIT dari Protelindo Grup tampil sebagai juara pertama sekaligus menjadi pemegang perdana Piala Bergilir PADEL FIFER CUP. Foto: Source for JPNN
Turnamen perdana tersebut mempertemukan sekitar 120-an pemain dalam kompetisi olahraga padel yang berlangsung penuh semangat dan sportivitas.
PT BIT dari Protelindo Grup tampil sebagai juara pertama sekaligus menjadi pemegang perdana Piala Bergilir PADEL FIFER CUP.
Turnamen ini digagas oleh Agus Teddy Sumantri, VP Fiber Operations Indosat Ooredoo Hutchison.
Menurut Agus Teddy, industri fiber optik selama ini memiliki peran penting dalam menopang konektivitas digital nasional.
PT BIT dari Protelindo Grup tampil sebagai juara pertama sekaligus menjadi pemegang perdana Piala Bergilir PADEL FIFER CUP.
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