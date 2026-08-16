menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » All Sport » 17 Perusahaan Fiber Optik Ramaikan PADEL FIFER CUP 2026, PT BIT Rebut Piala Bergilir

17 Perusahaan Fiber Optik Ramaikan PADEL FIFER CUP 2026, PT BIT Rebut Piala Bergilir

17 Perusahaan Fiber Optik Ramaikan PADEL FIFER CUP 2026, PT BIT Rebut Piala Bergilir
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Sebanyak 17 perusahaan yang bergerak di sektor fiber optik ambil bagian dalam PADEL FIFER CUP 2026 di We PADL Pondok Indah, Jakarta Selatan, Sabtu (15/8/2026). Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 17 perusahaan yang bergerak di sektor fiber optik ambil bagian dalam PADEL FIFER CUP 2026 di We PADL Pondok Indah, Jakarta Selatan, Sabtu (15/8/2026).

17 Perusahaan Fiber Optik Ramaikan PADEL FIFER CUP 2026, PT BIT Rebut Piala Bergilir

PT BIT dari Protelindo Grup tampil sebagai juara pertama sekaligus menjadi pemegang perdana Piala Bergilir PADEL FIFER CUP. Foto: Source for JPNN

Baca Juga:

Turnamen perdana tersebut mempertemukan sekitar 120-an pemain dalam kompetisi olahraga padel yang berlangsung penuh semangat dan sportivitas.

17 Perusahaan Fiber Optik Ramaikan PADEL FIFER CUP 2026, PT BIT Rebut Piala Bergilir

PT BIT dari Protelindo Grup tampil sebagai juara pertama sekaligus menjadi pemegang perdana Piala Bergilir PADEL FIFER CUP.

Baca Juga:

Turnamen ini digagas oleh Agus Teddy Sumantri, VP Fiber Operations Indosat Ooredoo Hutchison.

Menurut Agus Teddy, industri fiber optik selama ini memiliki peran penting dalam menopang konektivitas digital nasional.

PT BIT dari Protelindo Grup tampil sebagai juara pertama sekaligus menjadi pemegang perdana Piala Bergilir PADEL FIFER CUP.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI