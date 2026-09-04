17 Perusahaan Ini Raih Penghargaan Indonesia Best Multifinance Awards 2026

jpnn.com, JAKARTA - Warta Ekonomi menghadirkan penghargaan Indonesia Best Multifinance Awards 2026 yang mengusung tema “Resilience in a Shifting Economic Landscape”.

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap perusahaan multifinance yang mampu mempertahankan kinerja, memperkuat strategi bisnis, mendorong inovasi, serta memberikan kontribusi terhadap ekosistem pembiayaan dan perekonomian nasional.

CEO sekaligus Pemimpin Redaksi Warta Ekonomi, Muhamad Ihsan mengatakan penghargaan ini tidak semata-mata melihat capaian finansial perusahaan, tetapi juga menilai bagaimana perusahaan membangun ketahanan bisnis dan memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat serta industri.

“Melalui Indonesia Best Multifinance Awards 2026, kami tidak hanya memberikan apresiasi, tetapi juga ingin meneguhkan komitmen bersama bahwa industri pembiayaan harus terus menjadi motor penggerak inklusi keuangan dan pembangunan ekonomi nasional,” ujar Muhamad Ihsan dalam sambutannya, Senin (30/8).

Indonesia Best Multifinance Awards 2026 dilakukan melalui dua pendekatan utama, yakni desk research dan media monitoring.

Dari total 144 perusahaan multifinance, riset dilakukan terhadap 108 perusahaan yang dipilih berdasarkan kinerja keuangan positif atau perusahaan yang tercatat membukukan laba.

Dalam menentukan batas skor pada desk research, Warta Ekonomi menggunakan pendekatan Growth Threshold sebagai titik referensi penilaian.

Tingkat pertumbuhan dibagi ke dalam beberapa kategori berdasarkan ambang batas yang telah ditetapkan.